Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Roller flüchtet von Unfallstelle

Darmstadt (ots)

Am Freitagmorgen (05.11.2021) kam es gegen 09:30 Uhr auf der Kreuzung Donnersbergring / Groß-Gerauer-Weg / Ahastraße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Roller. Der 34jährige Autofahrer aus Roßdorf befuhr den Donnersbergring in Richtung Innenstadt, als der Roller plötzlich von links, aus dem Groß-Gerauer-Weg kommend, über die Kreuzung fuhr. Der Roller wurde dabei vom Unfallgegner seitlich getroffen, konnte die Fahrt aber fortsetzen und flüchtete anschließend über den Gehweg der Ahastraße, in Richtung Heidelberger Straße. Es soll sich um einen schwarzen Roller handeln, besetzt mit zwei Personen mit dunkler Oberbekleidung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 41210, beim 2. Polizeirevier zu melden.

Berichterstatter: Schuricht, PHK

