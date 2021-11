Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Feuer und Verwüstungen in Schul-Verwaltungsgebäude

Polizei fahndet nach Tätern und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Einen Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro haben bislang noch unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen (05.11.) in einem Schul-Verwaltungsgebäude in der Bessunger Straße angerichtet. Gegen 4.40 Uhr wollte eine Zeugin, die dort als Putzkraft tätig ist, das Anwesen betreten, als sie eine Gestalt sowie Feuerschein am Gebäude erblickte. Der Unbekannte suchte umgehend das Weite, als die Beleuchtung in der Schule anging. Es wurde die Polizei und Feuerwehr alarmiert. Mehrere Fenster waren stark beschädigt oder aufgebrochen. Im Inneren des Verwaltungsgebäudes konnten die Polizeikräfte starke Verwüstungen feststellen, zudem wurden Schmorspuren an einem Fenster sowie verbranntes Papier und ein angekokelter Laptop und Drucker aufgefunden. Die Polizei hat Strafanzeige erstattet und fahndet nach dem flüchtigen Unbekannten. Er soll circa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell