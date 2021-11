Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Zeugen nach Einbruch in Schwimmbad gesucht

Kelsterbach (ots)

Nach dem Einbruch in das Gebäude des Schwimmbads in der Kirschenallee in der Nacht zum Donnerstag (04.11.) suchen die Ermittler des Kommissariats 21/22 nach Zeugen. Zwischen 23 Uhr am Mittwoch und circa 6 Uhr am folgenden Morgen gelangten die bislang noch unbekannten Täter durch einen durchtrennten Maschendrahtzaun auf das Gelände und brachen nach bisherigen Erkenntnissen anschließend gewaltsam eine Zugangstür zum Anwesen auf. Im Inneren hatten sie es auf einen dortigen Tresor abgesehen. Während der Tatausführung ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Zeugen, denen rund um den Tatort zum Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 mit der Rüsselsheimer Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

