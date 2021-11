Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Katalysator aus BMW gestohlen

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Diebe am Dienstag (2.11.) zwischen 5.45 Uhr und 16.45 Uhr in der Mainzer Straße auf den Katalysator eines geparkten BMW abgesehen. Der Tatort liegt in der Mainzer Straße nahe Ecke Kirchenallee. Die Polizei in Darmstadt (K43) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell