POL-DA: Groß-Umstadt: Motorroller gestohlen

Wer kann Hinweise zum Verbleib oder Täter geben?

Ein Motorroller vom Hersteller "Malaguti" in der Farbe gelb-silber ist am Mittwoch (3.11.) in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr vor einem Hauseingang im Adenauerring gestohlen worden. Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 sachdienliche Hinweise zum Täter oder dem Verbleib der Beute entgegen.

