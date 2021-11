Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Radio bei Autoaufbruch erbeutet

Brensbach (ots)

Auf das Autoradio hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Autoaufbruch im Brensbacher Ortsteil Affhöllerbach abgesehen. Zwischen 14 Uhr am vergangenen Samstag (30.10.) und 18 Uhr am Mittwochabend (03.11.) drangen die Kriminellen in das in der Lindenstraße abgestellte Fahrzeug ein. Aus dem Inneren entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen das Autoradio und suchten anschließend mit ihrer Beute das Weite. Hinweise nimmt die Polizei in Höchst unter der Rufnummer 06131/941-0 entgegen.

