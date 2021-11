Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Bensheim (ots)

Einen 72 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Bensheim am Mittwochabend (03.11.) in der Schwanheimer Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,2 Promille an.

Der 72-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Den Autofahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

