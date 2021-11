Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Baggerschaufel gestohlen/Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Ein Baustellengelände in der Märkerwaldstraße in Gronau, geriet in der Zeit zwischen Freitagmittag(29.10.)und Mittwochmorgen(03.11.)in das Visier von Kriminellen. Die Täter betraten das Gelände und entwendeten dort eine Baggerschaufel, in Form eines sogenannten Sieblöffels. Das Bagger-Anbauteil hat einen Wert von rund 5000 Euro.

Die ungebetenen Besucher müssen für den Abtransport der schweren Beute ein geeignetes Transportfahrzeug genutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell