Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Vier Reifen von Honda Civic zerstochen

Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an einem Auto hat die Polizei in Griesheim ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten oder Hinweise zu dem Täter geben können.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich ein noch unbekannter Täter in der Zeit zwischen Montag (1.11.), 20 Uhr und Dienstag (2.11.), 15.45 Uhr an einem in der Sterngasse geparkten roten Honda Civic zu schaffen gemacht und alle vier Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Das mit dem Fall betraute Kommissariat 42 in Griesheim nimmt unter der Rufnummer 06155/83850 Hinweise entgegen.

