POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Täter erbeuten Schmuck

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (2.11.) in der Zeit zwischen 9 Uhr und 13.30 Uhr hat ein noch unbekannter Täter sich Zugang zu der Wohnung eines Hochhauses im August-Metz-Weg verschafft und in den Räumen nach Wertgegenständen gesucht. Er wurde fündig, erbeutete Schmuck und flüchtete. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

