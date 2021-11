Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau OT Berkach: Führerhaus eines Sattelzuges wird durch Feuer beschädigt

Groß-Gerau OT Berkach (ots)

Durch die Rettungsleitstelle Groß-Gerau wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwoch (03.11.) um 04:05 Uhr der Brand eines Sattelzuges auf der B 44, im Kreuzungsbereich zur Rathausstraße und Wallerstädter Straße, gemeldet. Das Fahrzeug war zuvor aus Richtung Dornheim gekommen und wollte in Richtung Groß-Gerau weiterfahren. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Groß-Gerau und den Ortsteilen Berkach und Dornheim konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen, durch welchen Teile der Zugmaschine beschädigt wurden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der 56-jährige Fahrer verletzte sich bei seinem Versuch, den Brand zu löschen, leicht und wurde vor Ort ambulant behandelt. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die B 44 an der Unfallstelle komplett gesperrt und der Verkehr weiträumig umgeleitet.

Matthias Brosch, PvD

