Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Weingeschäft

Täter lässt Trinkgeldkasse mitgehen

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter ist am Dienstag (2.11.) zwischen 2.15 Uhr und 2.30 Uhr in den Verkaufsraum eines Weingeschäfts am "Platz der Deutschen Einheit" eingebrochen und hat die Trinkgeldkasse mitgehen lassen. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Der flüchtende Kriminelle wurde als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte eine schlanke Statur und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer dunklen Hose sowie Kappe und einem hellen Kapuzenpullover mit dunkler Schrift bekleidet. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden sachdienliche Hinweise zu diesem Fall entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell