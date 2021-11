Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal-Ernsthofen: Vollsperrung der L 3099 nach Unfall mit Schwerverletzten

Modautal (ots)

Am Dienstag (2.11.) gegen 07:10 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Auto die L 3099 von Modau nach Ernsthofen. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am verunfallten Fahrzeug entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten musste die L3099 im Bereich der Unfallörtlichkeit bis 08:45 Uhr voll gesperrt werden.

Neben zwei Polizeistreifen war die freiwillige Feuerwehr mit acht Fahrzeugen, der Rettungsdienst, ein Notarzt und ein Abschleppfahrzeug am Einsatzort eingesetzt.

