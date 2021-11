Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Vandalismus auf Schulgelände/3000 Euro Schaden

Raunheim (ots)

Das Gelände der Anne-Frank-Schule in der Haßlocher Straße geriet in der Zeit zwischen Freitag (29.10.) und Sonntag (31.10.) in das Visier von Unbekannten. Die Täter rissen auf dem Schulhof einen fest mit dem Boden verankerten Fahrradständer heraus und beschädigten auf dem Sporthallendach ein Oberlicht. Zudem wurden mehrere Fensterscheiben der Halle mit Steinen beworfen und beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf etwa 3000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell