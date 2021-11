Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur-Geinsheim: Zwei Einbrüche in einer Straße

Trebur (ots)

Gleich zweimal schlugen Einbrecher in der Nacht zum Montag (01.11.) in der Treburer Straße zu. Durch eine Tür verschafften sich Unbekannte Zutritt in eine Eisdiele sowie eine angrenzende Pizzeria und ließen dort auf ihrer Suche nach Wertgegenständen insgesamt mehrere hundert Euro sowie ein Smartphone mitgehen.

Gescheitert sind Einbrecher dagegen beim Versuch in einen dortigen Fahrradladen einzudringen. Ihre Hebelversuche an einer Scheibe scheiterten und die ungebetenen Besucher mussten unverrichteter Dinge ohne Beute wieder abziehen, hinterließen jedoch einen Schaden von rund 600 Euro.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Taten und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell