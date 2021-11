Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Schule/Hakenkreuz hinterlassen

Rüsselsheim (ots)

Zwei Gebäude der Immanuel-Kant-Schule im Evreuxring gerieten über das vergangene Wochenende (29.10.-1.11) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst durch eine Tür in einen Container ein und traten dort mehrere Türen von Klassenräumen auf. Dort hinterließen sie an einem Plakat ein mit rotem Stift gezeichnetes Hakenkreuz und beschädigten zudem einen Rolladen sowie ein Sparschwein. In einem Klassenraum eines weiteren Schulgebäudes wurde eine Tafel und eine Holzverkleidung beschädigt und zudem mit Eiern auf die Tafel geworfen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 5000 Euro.

Die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) ermittelt nun wegen des Einbruchs, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung sowie wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

