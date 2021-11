Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Ungebetener Besucher im Mehrfamilienhaus

Zwei Appartementtüren aufgebrochen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro hat ein ungebetener Besucher in einem Mehrfamilienhaus "Am Langen Berg" am Montag (1.11.) gegen 18.30 Uhr verursacht. Über eine gekippte Terrassentür hatte sich der Täter Zutritt zu dem Mehrparteienhaus verschafft und dort zwei Türen, die zu Appartements führen, aufgehebelt. Ersten Erkenntnissen zufolge machte der Kriminelle keine Beute und trat bislang unerkannt die Flucht an. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut und für Hinweisgeber unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

