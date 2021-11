Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Katalysator gestohlen

Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (30.10.) und Montagabend (1.11.) haben Diebe den Katalysator aus einen "An der Stadtmauer" geparkten BMW ausgebaut und gestohlen. Das orange farbige Auto stand zum Zeitpunkt des Geschehens auf dem Parkplatz gegenüber der Brandgasse. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell