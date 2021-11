Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Überfall auf Kaufhaus scheitert/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Ein mit einer schwarzen Skimaske maskierter Unbekannter betrat am Montagabend (01.11.), gegen 18.45 Uhr, ein Kaufhaus in der Wilhelmstraße und forderte die dortige Kassiererin mit vorgehaltenem Messer auf, die Kasse zu öffnen. Als dies nicht gelang, versuchte der Kriminelle selber die Kasse aufzubrechen. Auch dieser Versuch scheiterte. Der Mann flüchtete daraufhin ohne Beute mit einem Fahrrad in die Eleonorenstraße.

Der Täter ist ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Der Unbekannte war mit heller Hose, schwarzem Oberteil und einem schwarzem Schal bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

