Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Einbrecher im Hotel

Täter wird gestört und flüchtet

Weiterstadt (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat am Dienstag (2.11.) gegen 1.45 Uhr sein Unwesen in einem Hotel in der Darmstädter Landstraße getrieben und versucht die Verbindungstür zum Restaurant aufzuhebeln. Als er dabei von hinzukommenden Zeugen überrascht wurde ergriff er die Flucht in unbekannte Richtung. Durch sein Vorgehen wurde ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Das Kommissariat 42 von der Darmstädter Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 026151/9690 sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienen, entgegen.

