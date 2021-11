Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach/Unter-Schönmattenwag: Hausfassade beschmutzt/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Die Fassade, die Haustür sowie der Briefkasten eines Wohnhauses in der Kirchstraße, wurden in der Nacht zum Montag (01.11.) mit einer gelb-orangefarbenen Substanz beschmutzt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren hundert Euro. Vermutlich wurden die Beschädigungen aus einer Gruppe heraus begangen, die in der Halloween-Nacht durch den Ort zog.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden

