POL-DA: Lautertal-Elmshausen: Wohnhäuser im Visier Krimineller

Wer hat Beobachtungen gemacht?

Lautertal-Elmshausen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (29.10.) gerieten zwei Wohnhäuser in der Nibelungenstraße in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der beiden Häuser. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Neben einer Fotokamera entwendeten sie unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld. Auch bei dem zweiten Wohnhaus wurde Bargeld erbeutet. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Anwohner der Straße konnten in diesem Zusammenhang drei Frauen beobachten, die sich im Bereich verschiedener Anwesen kurzzeitig aufgehalten haben sollen. Ob diese im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden.

Das Alter der drei Frauen wurde auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Ihre Haare wurden als dunkel und lang beschrieben. Eine von ihnen trug eine schwarze Steppjacke, eine blaue Jeans und hatte eine beigefarbene Umhängetasche mit braunen Riemen bei sich. Sie soll eine hellblaue Mund-Nasen-Bedeckung aufgehabt haben. Die Zweite hatte ihre Haare zu einem Zopf gebunden. Sie war mit einer blauen Jeanshose bekleidet. Neben einem hellblauen gemusterten Halstuch, hatte sie eine kleine hellbraune Umhängetasche bei sich. Die dritte Frau hatte ebenfalls ihre Haare zum Zopf gebunden und soll eine dunkelblaue Jacke mit einer rotweißen Kapuze getragen haben. Sie soll kleiner als die anderen beiden Frauen gewesen sein.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

