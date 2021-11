Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht, Kind auf Schulweg verletzt

Büttelborn (ots)

Am Montag (01.11.21) gegen 07:11 Uhr, kam es in Büttelborn, in Höhe der Mainzer Straße 96, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Führer eines dunkelblauen Fahrzeugs (Kombi oder Limousine) hatte in diesem Bereich versucht zu Wenden. Der Fahrer des Fahrzeugs fuhr hierbei auf den Gehweg auf. Beim Wendevorgang übersah der Fahrer ein auf dem Gehweg befindliches Kind, welches mit seinem Fahrrad zur Schule fahren wollte. Das Kind kam bei dem Versuch auszuweichen zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der Fahrer des Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Von dem Kind konnten lediglich die mittleren Buchstaben des Kennzeichens "??-CS ???" abgelesen werden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152-1750 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell