Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Geschätzte 4000 Euro Schaden nach Farbschmierereien an Schule

Neckarsteinach (ots)

Innerhalb weniger Tage wurde die Fassade der Freiherr-vom-Stein-Schule im Hopfengartenweg mit Lackfarbe und Ölkreide verschmiert. Querbeet wurden Zahlen, Wortfetzen oder auch ein einfacher Smiley an die Fassade, Bereich des Hauptaufganges zur Schule und am Neubau, in schwarzer und orangefarbener Lackfarbe sinnfrei geschmiert. Bis zu drei Quadratmeter Fläche wurden so beschädigt. Für die Beseitigung der Schmierereien werden mindestens 4000 Euro nötig sein.

Ob die Verursacher in der Schule selbst oder aus der näheren Umgebung zu suchen sind, wird derzeit von der Polizei in Hirschhorn abgeklärt. Die erste Tat passierte in der Nacht zum 27. Oktober. Fortgesetzt wurden die Beschädigungen zwischen letzten Samstag (30.10.) und Montagmorgen (01.11.). Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte unter der 06272 / 9305-0 beim Polizeiposten Hirschhorn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell