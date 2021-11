Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: +++Nachtragsmeldung+++Wohnungsbrand in Hochhaus/Keine Verletzten

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach dem Brand in einer Wohnung im 10. Obergeschoss eines Hochhauses in der Otto-Hahn-Straße am Montagmorgen (wir haben berichtet), entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Nach den Löscharbeiten konnten die übrigen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache in den Räumlichkeiten des 58 Jahre alten Wohnungsinhabers dauern derweil an.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5060888

