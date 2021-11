Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen

Polizei sucht Unfallbeteiligten

Heppenheim (ots)

Am Samstagmorgen (30.10.), gegen 8.45 Uhr, kam es im Ratsäckerweg in einer dortigen Unterführung zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge stießen nach jetzigem Kenntnisstand an den Außenspiegeln aneinander. Der Fahrer, der aus Richtung eines dortigen Recyclinghofes gekommen ist, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim zwecks weiterer Sachverhaltsaufklärung zu melden. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Berichterstatter: Winkenbach, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell