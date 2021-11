Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal - Frankenhausen: Einfamilienhaus von Einbrecher heimgesucht

Täter erbeuten Schmuck

Mühltal (ots)

Am Freitag (29.10.) in der Zeit zwischen 19 Uhr und 21.45 Uhr haben Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Felsbergstraße heimgesucht, sich über eine Fenstertür Zugang zu den Räumen verschafft und dort auf ihrer Suche nach Wertgegenständen Schmuck erbeutet. Danach flüchteten sie unerkannt. Die Darmstädter Kripo ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

