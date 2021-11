Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Scheibe von Schule beschädigt

Einbruchsversuch gescheitert?

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro haben Vandalen am Sonntag (31.10.) gegen 0.30 Uhr an dem Gebäude einer Schule in der Gabelsbergerstraße verursacht. Ob der Schaden im Zusammenhang mir einem Einbruchsversuch steht, müssen die weiteren Ermittlungen, die das Kommissariat 42 übernommen hat, zeigen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die noch Unbekannten eine Fensterscheibe eingeworfen und dabei die doppelt verglaste Scheibe massiv beschädigt. 3000 Euro werden als Schadenssumme derzeit angenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten in Pfungstadt zu melden (Rufnummer 06157/95090).

