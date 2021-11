Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Kriminelle nutzen Abwesenheit von Bewohnern und brechen in Reihenhaus ein

Roßdorf (ots)

Die längere Abwesenheit von Bewohnern eines Reihenhauses im Spessartring haben Kriminelle in den zurückliegenden Tagen genutzt und sind in die Räume des Anwesens eingebrochen. Am Sonntag (31.10.) gegen 13 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und hierauf die Polizei verständigt worden. Im Rahmen der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass sich die Täter gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu den Räumen verschafft und dort alles durchsucht hatten. Ob und in welchem Umfang sie fündig wurden sowie der konkrete Tatzeitraum ist abschließend noch nicht bekannt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell