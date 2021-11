Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Restaurant im Visier von ungebetenen Gästen

Täter brechen über Wintergartenanbau ein

Darmstadt (ots)

Ein Caférestaurant in der Dieburger Straße geriet am frühen Sonntagmorgen (31.10.) kurz vor 4 Uhr in das Visier von ungebetenen Gästen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Kriminellen über den Wintergartenanbau in den Schankraum, der nach Beute durchsucht wurde. Im Anschluss traten sie die Flucht an. Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

