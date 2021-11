Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: 2,63 Promille am Steuer führt zu Anzeige und Ermittlungsverfahren

Münster (ots)

Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend (31.10.) von Dieburger Polizeibeamten in der Juister Straße kontrolliert worden. Die Kontrolle gegen 19 Uhr mündete in der Untersagung der Weiterfahrt sowie der Erstattung einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. Rasch hatte sich bei der Überprüfung des Dieburgers herausgestellt, dass dieser dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte das Ergebnis von 2,63 Promille. Somit endete der Abend für den Mann auf der Wache mit der Entnahme einer Blutprobe der Sicherstellung seines Führerscheins und der Weinleitung eines Ermittlungsverfahrens.

