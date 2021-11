Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Erstmeldung - größerer Polizei- und Feuerwehreinsatz wg. Wohnungsbrand in Hochhaus

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am frühen Montagmorgen (01.11.) um kurz vor 06:00 Uhr meldeten Anwohner einen Wohnungsbrand in der Otto-Hahn-Straße in Walldorf. Aktuell laufen die Maßnahmen der Feuerwehr und der Polizei an der Wohnung im 10. Stock. Zu eventuellen Personenschäden und dem entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell