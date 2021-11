Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Radfahrer schwer verletzt

Viernheim (ots)

Am Sonntag (31.10.) ereignete sich gg. 19:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Viernheim, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 42-jährige Radfahrer hatte mit seinem E-Bike die Lampertheimer Straße befahren und war dort mit einem ausparkenden Pkw eines 40-jährigen Fahrers zusammengestoßen. Der Radfahrer kam zu Fall und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am E-Bike entstand Sachschaden. Beide Fahrer stammen aus dem Kreis Bergstraße. Zur genauen Klärung des Unfallherganges und der technischen Umstände wurde ein Sachverständiger vor Ort hinzugezogen.

