Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht in Trebur

Trebur (ots)

Trebur: In der Nacht von Samstag (30.10.) auf Sonntag (31.10.) zwischen 17:00 und 10:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwei in der Nauheimer Straße abgeparkte Fahrzeuge, einen grauen Opel Insignia und einen weißen Opel Mokka. Das unfallflüchtige Fahrzeug befuhr die Nauheimer Straße aus Richtung Ortsmitte kommend, in Richtung Ortsausgang. Beide am Straßenrand geparkten Fahrzeuge wurden auf der Beifahrerseite beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 4100EUR geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der 06152 / 175-0 entgegen.

