Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Walldorf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Samstag (30.10.2021) zwischen 13:00-15:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen BMW, der in der Jourdanallee am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Schaden an der Fahrerseite des PKW's wird auf ca. 500,-EUR geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-4006-0 entgegen.

