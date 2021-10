Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit junger Radfahrerin - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Samstag (30.10.2021) zwischen 13:00 und 13:15 Uhr kam es an der Fußgängerampel auf der Farmstraße im Einmündungsbereich der Hermann-Löns-Straße in Walldorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer 13-jährigen Radfahrerin. Der unbekannte Fahrer des Pkw entfernte sich nach kurzer Zeit von der Unfallörtlichkeit. Die 13-jährige wurde dabei leicht verletzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 4006 - 0 entgegen.

