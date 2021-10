Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden: Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Innenstadt (ots)

Am Freitag, den 29.10.2021 kam es gegen 13:34 Uhr in Darmstadt an der Kreuzung Frankfurter Straße / Pallaswiesenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter leicht verletzt wurde.

Im Kreuzungsbereich kollidierten ein Golf und ein Opel aus unbekannten Gründen. Es entstand hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, insbesondere, ob ein mögliches Rotlicht der Ampelanlage missachtet wurde.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Tel.: 06151 969-41110.

Berichterstatter: Leppig, POK

Eingestellt: Grischy, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell