Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Friseurladen

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach sofortiger Reaktion von Zeugen fest

Darmstadt (ots)

Der sofortigen Reaktion von Zeugen ist es zu verdanken, dass die Darmstädter Polizei am frühen Freitagmorgen (30.10.) einen Einbrecher in den Räumen eines Friseursalons in der Elisabethenstraße festnahm.

Gegen 2.30 Uhr waren die Beamten unmittelbar alarmiert worden, als das kriminelle Treiben des Mannes beobachtet wurde. So klickten die Handschellen der hinzueilenden Streifenbeamten bereits in den Räumen des Ladens wo der Tatverdächtige vergeblich versuchte sich zu verstecken. Dort hatte er bereits mehrere Friseurutensilien und die Registrierkasse zum Abtransport bereitgelegt. Der junge Mann, der angibt 16 Jahre alt zu sein, wurde mit zur Wache genommen und verbrachte die Nacht im Gewahrsam. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690 hat ein Strafverfahren wegen des Einbruchsdiebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen, die auch die Prüfung seiner Identität beinhalten, dauern weiter an.

