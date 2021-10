Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Gartenhütte im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine Gartenhütte in der Straße "An den Eichen" rückte im Tatzeitraum zwischen Mittwochmittag (27.10.) und Donnerstagabend (28.10.) in das Visier Krimineller.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelang es den ungebetenen Gästen unter Einwirkung von Gewalt den Schuppen zu öffnen. Dort hielten sie offenbar Ausschau nach Beute, entwendeten aber nach jetzigem Kenntnisstand nichts. Dennoch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell