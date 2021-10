Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vandalen wüten auf Baustelle

Rohbau von Kindergarten mehrfach beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Auf der Baustelle eines im Rohbau befindlichen Kindergartens haben Vandalen wiederholt ihr Unwesen getrieben und auf allen Etagen der Baustelle gewütet.

Ob die drei Tatkomplexe, die sich in der Zeit zwischen Freitag (8.10.) bis Montag (11.10.), in der Nacht zum Montag (17.-18.10.), oder wie jetzt bekannt wurde am vergangenen Dienstag (26.10.) zusammenhängen, werden die Ermittlungen zeigen. In allen Fällen wurden unter anderem durch das Auskippen von Farbeimern oder Beschädigen der Decken, Fliesen und Fassaden ein Schaden verursacht, der sich bislang in einem vierstelligen Bereich bewegen dürfte.

Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ist mit den Fällen betraut und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

