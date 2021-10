Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Keine Zulassung & keine Versicherung

19-Jähriger auf E-Longboard gestoppt

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Keine Zulassung und keine Versicherung hatte ein ungewöhnlicher fahrbarer Untersatz, den Polizeikräfte am Donnerstagnachmittag (28.10.) in Darmstadt sicherstellten. Für den Fahrer des E-Longboards bedeutete dies das unfreiwillige Ende seiner Fahrt und strafrechtliche Konsequenzen.

Im Rahmen von Schwerpunktkontrollen war der 19-Jährige auf seinem Longboard gegen 14 Uhr den Beamten der Verkehrsinspektion in Darmstadt auffegallen, wie er ungewöhnlich zügig und problemlos am fließenden Verkehr teilnahm. An der Kreuzung Pälat-Diehl-Straße mit der Landskronstraße stoppten sie den Heranwachsenden. Bei der genaueren Betrachtung seines Longboards stellten die Streifenbesatzung fest, dass es mit einem Elektroantrieb versehen war. Mittels einer Fernbedienung konnte der Fahrer das Longboard bis zu einer Geschwindigkeit von 46 km/h beschleunigen.

Das Longboard eines nordamerikanischen Herstellers ist in Deutschland weder zulassungs- noch versicherungsfähig. Die Polizeikräfte stellten es deshalb sicher. Für die Fahrt hätte der 19-Jährige einen Führerschein der Klasse B benötigt, die er nicht besitzt. Deshalb muss er sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell