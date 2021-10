Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal/ Gorxheim: Übungsauto der Feuerwehr zerstört

Polizei ermittelt

Gorxheimertal (ots)

Ein Übungsfahrzeug wurde am 17. Oktober gegen 17 Uhr auf dem Gelände der freiwilligen Feuerwehr "An der Mühlwiese" mutwillig zerstört. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro. Höher als der Schaden wiegt jedoch die fehlende Trainingseinheit der Brandschützer, die für die Arbeit so wichtig ist. An dem älteren Ford sollte unter anderem simuliert werden, wie Personen aus dem Fahrzeug schnellstens gerettet oder geborgen werden können. Diese Übung konnte nun nicht mehr durchgeführt werden, weil mutwillig sämtliche Scheiben am Auto eingeschlagen waren. Ersten Hinweisen zufolge könnten sich Jugendliche an dem Auto ausgelassen haben. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die weitere Hinweise auf die Verursacher der Sachbeschädigung geben können. Beamte des Kommissariats 41 sind unter der 06207 / 9405-0 in Wald-Michelbach zu erreichen.

