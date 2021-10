Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Geld aus Fotoautomat erbeutet

Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Mehrere Hundert Euro entwendeten bislang Unbekannte aus einem Fotoautomaten in der Marktstraße. Der Diebstahl wurde am Mittwochmittag (27.10.) bemerkt und kann einige Wochen zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an dem Automaten zu schaffen und entwendeten das zur Herstellung der Schnellfotos eingeworfene Geld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Das Kriminalkommissariat 41 bei der Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

