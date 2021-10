Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Gartenhütten im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Nauheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (27.10.) gerieten zwei Gartenhütten in der Dresdener Straße in das Visier Krimineller.

Nachdem sie auf die Grundstücke gelangten, verschafften sie sich unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zu den Schuppen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Unbekannten nichts und suchten im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise werden an die Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell