POL-DA: Nauheim: Kriminelle am Werk

Zeugen nach Einbruch gesucht

Nauheim (ots)

Am Mittwochnachmittag (27.10.) rückte ein Einfamilienhaus in der Mainstraße in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Zeugen alarmierten gegen 17 Uhr die Polizei, als sie zwei dunkel gekleidete Männer entdeckten, die offenbar auf der Flucht waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Wie sich im Fortgang der Ermittlungen rausstellte, gelang es den Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere eines dortigen Wohnhauses zu gelangen. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten die ungebetenen Gäste keine Beute, dennoch wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Laut Zeugen wurden die beiden flüchtigen Männer auf circa 1,70 Meter und 1,50 Meter groß geschätzt. Der Größere des Duos trug einen braunen Pullover und eine schwarze Base-Cap.

Wer weitere Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

