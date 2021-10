Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Ober-Ramstadt: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht dunklen Pkw und Zeugen

Ober-Ramstadt (ots)

Am Mittwoch (27.10) kam es gegen 07:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Nieder-Ramstädter Straße in Höhe der Bushaltestelle Annastraße. Ein mutmaßlich dunkler Pkw fuhr in Richtung B 426 und blieb hierbei mit seinem rechten Außenspiegel am linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw hängen. Unmittelbar hinter dem Verursacherfahrzeug sollen zwei unbeteiligte Autos gefahren sein, welche den Unfall beobachtet haben könnten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154/63300 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell