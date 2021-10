Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Kellerwohnung

Darmstadt (ots)

Im Verlauf des Dienstags (26.10.) haben Einbrecher in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 22.30 Uhr versucht in die Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gerviniusstraße zu gelangen. Der Versuch die Eingangstür aufzuhebeln scheiterte glücklicherweise und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Darmstädter Kripo (K21/22) zu melden (Rufnummer 06151/9690).

