Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit Flucht

Roßdorf (ots)

Am Mittwoch, den 27.10.2021, kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Geißberganlage in Roßdorf. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streife einen geparkten grauen Opel Astra einer 57-jährigen Frau aus Ober-Ramstadt und beschädigte diesen. Es entstand ein Sachsschaden in Höhe von ca. 250,00 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne seine Daten zu hinterlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154/6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

