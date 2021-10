Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Michelstadt

Michelstadt (ots)

Am Mittwoch, 27.Oktober, kam es gegen 07:30 Uhr auf der Erbacher Straße in Michelstadt zu einem Verkehrsunfall bei dem ein jugendlicher Radfahrer verletzt wurde. Der 16-jährige Erbacher befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg entlang der Erbacher Straße in Richtung Gymnasium. An der Einfahrt der örtlichen Bankfiliale bog ein weißer PKW nach rechts auf den Parkplatz ein und kreuzte so den Fahrweg des Radlers, welcher hierdurch gegen das Fahrzeug prallte und stürzte. Hierbei wurde der Jugendliche leicht an Händen und Gesicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unmittelbar fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Der Radfahrer wurde anschließend durch eine, ebenfalls unbekannte, Autofahrerin versorgt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach, Tel. 06062/953-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell