Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Außer Rand und Band

Polizei nimmt 50-Jährigen vorläufig fest

Rüsselsheim (ots)

Außer Rand und Band zeigte sich ein 50-Jähriger am Dienstagabend (26.10.) in der Feuerbachstraße, woraufhin er von der Polizei vorläufig festgenommen wurde. Gegen 18.15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, weil ein Mann im dortigen Bereich andere Passanten angepöbelt, randaliert und mit Flaschen um sich geworfen haben soll. Umgehend begab sich eine Streife zum Einsatzort und konnte den Beschriebenen antreffen. Nach jetzigem Kenntnisstand zeigte sich der 50-Jährige während der Kontrolle der Streife gegenüber aggressiv, beleidigte diese und schlug in Richtung der Beamtin. Im Anschluss nahmen die Ordnungshüter den Mann vorläufig fest. Auch bei der Festnahme leistete der 50 Jahre alte Mann erheblichen Widerstand. Die Streife wurde hierbei leicht verletzt, konnte ihren Dienst aber weiter fortsetzen. Die Beamten erstatteten Strafanzeige. Wieso der Mann ein solches Verhalten an den Tag legte, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

